СМИ заявили о росте числа жертв "болезни легионеров" в Польше

В Польше растет число жертв легионеллеза ("болезни легионеров"), число летальных случаев достигло 14. Об этом сообщает агентство РАР , ссылаясь на данные санэпидемической службы города Жешув, эпицентра вспышки этого заболевания.

Первый случай заболевания легионеллезом был зарегистрирован в Жешуве 17 августа. Источником заражения городские власти назвали местный водопровод, который в выходные подвергся дезинфекции.

Легионеллез ("болезнь легионеров") острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами из рода Legionella. Характерные симптомы: выраженная лихорадка, общая интоксикация, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения. Название заболевания связано со вспышкой 1976 г. в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона тяжелого респираторного заболевания , протекавшего по типу пневмонии. Во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 скончались.