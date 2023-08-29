В Китае начнут платить молодоженам, если невесте не исполнилось 25 лет
Администрация уезда Чаньшань на востоке Китая будет платить 1 тысячу юаней (около 13 тысяч рублей) молодоженам, если на момент свадьбы невесте не исполнилось 25 лет. О новой мере поддержки рождаемости в КНР сообщает The Guardian.
Власти также собираются выплачивать субсидии на первого ребенка и оплачивать образование молодых родителей в случае его рождения. Издание отмечает, что такие способы господдержки приняли на фоне первого за последние 60 лет сокращения населения в Китае.
Напомним, что по данным китайских СМИ, уровень рождаемости в Китае в 2022 году упал до рекордно низкого уровня — 1,09. Многие женщины отказываются от рождения детей из-за больших расходов на уход за ними и риска лишиться своей карьеры. Кроме того, молодые люди не стремятся вступать в брак в молодом возрасте, что также создает угрозу для демографии.