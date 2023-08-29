В Китае начнут платить молодоженам, если невесте не исполнилось 25 лет

Администрация уезда Чаньшань на востоке Китая будет платить 1 тысячу юаней (около 13 тысяч рублей) молодоженам, если на момент свадьбы невесте не исполнилось 25 лет. О новой мере поддержки рождаемости в КНР сообщает The Guardian.

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Власти также собираются выплачивать субсидии на первого ребенка и оплачивать образование молодых родителей в случае его рождения. Издание отмечает, что такие способы господдержки приняли на фоне первого за последние 60 лет сокращения населения в Китае.