Эстония допустила закрытие КПП «Койдула» на границе с Россией

Эстония рассматривает возможность закрытия пограничного пункта с Россией «Койдула» («Куничина гора» с российской стороны).

Анализ последствий, по словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, будет продолжаться до конца года.

На данный момент решения о закрытии КПП пока нет, но вполне вероятно, что пункт будет закрыт для автомобилей, передает «Интерфакс».

Министр заявил, что причинами возможного закрытия является резкое снижение числа пересечений, низкий уровень отношений с Россией и экономия средств.

По сравнению с периодом до пандемии коронавируса количество пересечений границы страны с востока сократилось почти на 80%.

При этом пункт пропуска «Лухамаа» будет доступен для пересечения со стороны России на автомобилях.