Европе предрекли похолодание после изнурительной жары

После нескольких месяцев изнурительной жары в ряд европейских стран, включая Италию и Германию, придет похолодание. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на метеорологический прогноз аналитиков компании Maxar Technologies.

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Во вторник, 29 августа средняя температура в Риме будет на 5,8 градуса ниже нормы, а в Берлине — на 4,1 градуса меньше оптимального для этого времени года уровня. Похолодание также ожидается в южных районах Германии, восточных областях Франции, а также на севере Испании и Италии.

В вышеперечисленных регионах отклонение средних температур от нормы будет варьироваться от двух до шести градусов Цельсия. Однако в начале следующей недели воздух в этих районах вновь начнет прогреваться, предупредили эксперты.