Британский парламент заявил об угрозе Лондону со стороны Китая

Комитет британской палаты общин по иностранным делам в своем докладе назвал Китай угрозой для Великобритании и интересов Лондона в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает РИА Новости.

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Деятельность Коммунистической партии Китая (КПК) в докладе признана враждебной Британии и ее интересам. Политика КПК по отношению к Лондону названа повышено агрессивной. В документе британскому правительству предлагается принимать меры по развитию дипломатии сдерживания, укреплять вместе с союзниками политику, ориентированную на оборону, в том числе направленную на защиту Тайваня.

Парламентарии призвали кабинет министров определить "значимые действия и красные линии", которые позволят защитить "права народа Тайваня на самоопределение". В докладе говорится о необходимости сохранения приоритетности отношений Лондона со странами Индо-Тихоокеанского региона, а также расширения торговых и инвестиционных связей в этом регионе.