США создадут для противодействия Китаю программу «Репликатор»

Пентагон в целях противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе представил программу «Репликатор», в рамках которой ожидается создание и развертывание тысяч бюджетных, компактных и умных взаимосвязанных автономных систем. Об этом сообщает The Drive.

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Согласно планам американского военного ведомства, проектируемые в рамках программы «Репликатор» системы должны быть дешевыми, чтобы не было страха их потерять, но при этом эффективными, соответствующими появляющимся угрозам. Также создаваемые системы должны предполагать быстрое развертывание и восприимчивость к устойчивой работе в самых нелегких условиях.

Предполагается, что концепция «Репликатора» будет распространяться сразу на несколько областей — море, воздух и т.д.