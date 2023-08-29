СМИ: Newsweek изменил название признающей новые регионы РФ статьи

Американский журнал Newsweek изменил название статьи «Путин впервые более чем за год покидает Россию, заявил Кремль» на «Путин покидает Россию впервые после смерти Пригожина, заявил Кремль». Внимание на это обратило РИА Новости.

В статье рассказывается о предстоящих зарубежных поездках президента РФ.

Как отмечает агентство, в марте и апреле 2023 года Владимир Путин посетил ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Крым, таким образом, в первом варианте заголовка Newsweek «фактически признал» принадлежность новых регионов России.

В конце статьи отмечается, что она «была обновлена и включает новый заголовок и дополнительный контекст».