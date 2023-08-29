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Дожди привели к наводнениям в федеральных австрийских землях Тироль и Зальцбург

Австрийские федеральные земли Тироль и Зальцбург столкнулись с серьезными наводнениями после сильных дождей. Об этом заявили в издании Kurier.

Дожди привели к наводнениям в Австрии
© Газета.Ru

Наиболее серьезные последствия от непогоды зафиксированы в долинах Эцталь, Штубайталь, Виппталь и Циллерталь.

По данным издания, в некоторых местах вода затопила дороги, сделав их непригодными для движения.

«Запад и юг Австрии в настоящее время особенно сильно пострадали от наводнений и оползней из-за сильной непогоды. Конечно, федеральное правительство выделит средства из фонда стихийных бедствий...», — обращал внимание канцлер Австрии Карл Нехаммер.

По данным на 29 августа, погода в пострадавших австрийских регионах несколько улучшились, уровень воды начал снижаться.

До этого жители Владивостока рассказали о затопленных из-за ливней торговых центрах. Еще одна жительница добавляла, что потоками воды «срывало канализационные крышки», а транспорт «плавал» в обычном режиме.

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