На границе Украины и Белоруссии взорван мост

На границе Белоруссии и Украины взорван железнодорожный мост, передает украинский Telegram-канал «УНИАН». Инцидент произошел в 800 метрах от станции «Словечно» примерно в 3:30 ночи 29 августа.

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По предварительным данным, ударившая рядом молния спровоцировала детонацию противотанковых мин ТМ-62. На опубликованных кадрах видно разрушенное железнодорожное полотно как в сторону Белоруссии, так и в сторону Украины. Также оказались повреждены опоры моста.