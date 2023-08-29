Кисида провел телефонные переговоры с Зеленским

Последний раз Кисида и Зеленский общались в конце июля в Вильнюсе на полях саммита НАТО, однако тогда провести полноценные переговоры сторонам не удалось из-за проблем с графиком. До этого лидеры двух стран лично встречались в Хиросиме в конце мая, куда украинский президент прилетал для участия в саммите G7.