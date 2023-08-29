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Kyodo: Кисида провел телефонные переговоры с Зеленским

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Кисида провел телефонные переговоры с Зеленским
© РИА Новости

Отмечается, что стороны, предположительно, обсудили финансовую поддержку со стороны Японии, которая должна пойти на восстановление украинской инфраструктуры.

Последний раз Кисида и Зеленский общались в конце июля в Вильнюсе на полях саммита НАТО, однако тогда провести полноценные переговоры сторонам не удалось из-за проблем с графиком. До этого лидеры двух стран лично встречались в Хиросиме в конце мая, куда украинский президент прилетал для участия в саммите G7.