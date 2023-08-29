В Ватикане ответили на критику Украины в адрес Папы Римского

Папа Римский Франциск во время общения по видеосвязи с молодыми католиками России призывал молодежь "сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России". Об этом говорится в заявлении главы службы печати Святого престола Маттео Бруни, которое было распространено после критики Украины в адрес понтифика.

"В своих приветственных словах, обращенных к некоторым молодым российским католикам в последние несколько дней, как ясно из контекста, в котором он их произнес, Папа хотел призвать молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России, и уж точно не восхвалять империалистические логики и государственных деятелей, приводимых для обозначения определенных исторических периодов", - сказал Бруни.

Видео дня

25 августа Франциск в режиме телемоста принял участие во встрече с молодыми российскими христианами, которая проходила в пятницу в базилике Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, и ответил на вопросы верующих из России. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской встречи католической молодежи, на которую приехали около 400 молодых людей со всей страны, и стало продолжением Всемирного дня католической молодежи, который прошел в начале августа в Лиссабоне.

"Не забывайте, что вы наследники великой матери-России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры. Вы наследники великой России, поэтому - спасибо вам, спасибо за то, как вы умеете быть русскими. Храните это наследие, берегите его, спасибо вам", - произнес понтифик.

На Украине в этих словах, распространенных на религиозных сайтах двумя днями позже выступления, усмотрели воспевание "российского империализма". Критическую оценку высказали в грекокатолическрй церкви Украины, непосредственно подчиняющейся Папе Римскому (Ватикану).

Украинцы не в первый раз критикуют Папу Франциска по поводу его чаяний в отношении России. Ранее Киев отверг предложения Франциска по посредничеству для достижения мира на Украине.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков приветствовал слова Папы Франциска: "Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубока, имеет глубокие корни".