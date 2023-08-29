Суд Пакистана приостановил приговор экс-премьеру

Высокий суд Исламабада приостановил действие приговора бывшему премьер-министру Пакистана, лидеру партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрану Хану по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Dawn.

«Копия решения будет доступна в ближайшее время. Сейчас мы можем сказать только то, что запрос был удовлетворен», — заявил судья Аамер Фарук.

Напомним, что 5 августа суд приговорил Хана к 3 годам тюрьмы по делу о мошенничестве в связи с продажей ценностей из госхранилища «Тошахан». Его также лишили возможности заниматься политической деятельностью в течение 5 лет.