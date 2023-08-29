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«Совсем сошел с ума»: в Австрии ответили на новое требование Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «точно не будет» выделять из бюджета деньги на выборы, которые должны пройти 2024 году, чтобы армии хватило средств для выполнения оборонных задач, пишет австрийское издание Exxpress. Выборы на Украине состоятся, только если США и ЕС за них заплатят, подчеркивает издание. Зеленский рассказал, что рассчитывает получить на проведение выборов пять миллиардов евро и уже обратился по этому поводу к американскому политику-республиканцу Линдси Грэму:

«Я сказал ему: только если Соединенные Штаты и Европа поддержат нас финансово... Извините, я не буду проводить выборы в долг, я не буду брать деньги, предназначенные на оружие, и тратить их на выборы».

Читатели Exxpress раскритиковали Зеленского. Пользователь под ником Gültig отметил, что, «судя по всему, демократия на Украине возможна только в том случае, если за нее платят иностранные государства».

«Ха-ха-ха, президентская избирательная кампания в США обходится в 6,8 миллиарда долларов, а он хочет, чтобы мы дали ему 4,5 миллиарда из наших налогов?! Комик в зеленой пижаме становится все смешнее!» - написал michael.

Ben задался вопросом, «с каких это пор «президент» может решать, будут выборы или нет - он все еще «президент» или уже диктатор?». Peter заявил, что «садовый гном совсем сошел с ума», пользователь выразил надежду, что ЕС ничего не заплатит.

Генерал Ёсида допустил повторение украинского сценария в Японии

Глава штабов Сил самообороны Японии, генерал Ёсихидэ Ёсида

заявил в интервью Nikkei Asia, что японские военные не готовы обеспечить безопасность страны перед лицом нарастающих региональных и глобальных проблем. Он подчеркнул, что именно поэтому власти страны решили увеличить расходы на оборону до двух процентов от ВВП.

По мнению Ёсиды, суверенитет Японии находится под угрозой. Он допустил, что Токио может столкнуться с «украинским сценарием».

«Мы не можем исключать, что такой же серьезный кризис произойдет вблизи Японии, и мы сильно обеспокоены такой возможностью», - подчеркнул генерал.

Слова папы римского о Российской империи разозлили украинцев

Папу Римского Франциска раскритиковали на Украине из-за «восхваления Российской империи» в обращении к российской католической молодежи, пишет The Hill. На одном из религиозных сайтов опубликовали запись выступления Франциска, на которой он говорит:

«Не забывайте (свое) наследие. Вы - наследники великой России, великой России святых и царей».

Франциск упомянул российских правителей Петра I и Екатерину II и подчеркнул, что в Российской империи было «столько культуры и столько гуманности».

«Вы наследники великой матери-России. Идите вперед», - заявил папа римский.

Олег Николенко, официальный представитель МИД Украины, назвал комментарии Франциска «империалистической пропагандой». Глава Украинской грекокатолической церкви Святослав Шевчук заявил, что комментарии Франциска о Петре I и Екатерине II являются «худшим примером империализма и крайнего русского национализма». Он выразил опасение, что слова папы римского будут восприняты как поддержка России в украинском кризисе.

«Зеленский должен уйти»

Хотя президент Украины Владимир Зеленский продолжает обещать успехи ВСУ, признаки недовольства начали исходить от его американских хозяев и от некоторых европейцев, от во Франции, где экс-президент Николя Саркози призвал к нейтралитету Украины, до Болгарии, которая отказывается от поставок оружия Киеву, пишет Анджело д’Орси в своей статье для итальянского издания Fatto Quotidiano.

По его мнению, на западном фронте появляются новые трещины и углубляются старые. Д’Орси считает, мир не будет достигнут, пока Зеленский остается у власти, поэтому он «должен выйти из игры». Автор статьи назвал президента Украины «главным препятствием на пути к миру».

Ким Чен Ын: все виды войск КНДР получат ядерное оружие

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея планирует сделать свой военный флот составной частью ядерных сил сдерживания. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).