Подоляк объяснил, почему на Украине не стоит проводить президентские выборы

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему на Украине не стоит проводить выборы главы государства в 2024 году. Как сообщает RT, в эфире телемарафона он напомнил, что сейчас в стране действует военное положение.

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Ранее испанская газета El Pais сообщила, что Киев может провести президентские выборы весной 2024 года, чтобы остановить падение рейтинга Владимира Зеленского. В украинском правительстве опасаются, что нерешенные проблемы с коррупцией могут сказаться на популярности действующего президента. Кроме того, переизбрание даст властям Украины народный мандат в преддверии возможных переговоров в РФ.

После этой публикации Подоляк заявил, что выборы в 2024 году не стоит проводить сразу по нескольким причинам. В первую очередь, это продолжающее действовать военное положение. Кроме того, сейчас большое количество людей находятся на передовой — провести там голосование проблематично.