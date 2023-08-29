Минюст Молдавии создал комиссию для ликвидации партии «Шор»
Глава Минюста Молдавии Вероника Михайлов-Морару подписала приказ о создании комиссии для ликвидации оппозиционной партии «Шор».
Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Согласно документу, в комиссию войдут семь человек и за свою работу они получат по 16 тыс. леев. Так, например, в комиссии числится замглавы юридического управления ЦИК Руслан Настас, главный сотрудник юридического управления Министерства внутренних дел Татьяна Янчу и зампред совета союза уполномоченных администраторов Ион Попа.
19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда.
Недавно в Молдавии прошли обыски в офисе оппозиционной партии «Возрождение».