Согласно документу, в комиссию войдут семь человек и за свою работу они получат по 16 тыс. леев. Так, например, в комиссии числится замглавы юридического управления ЦИК Руслан Настас, главный сотрудник юридического управления Министерства внутренних дел Татьяна Янчу и зампред совета союза уполномоченных администраторов Ион Попа.