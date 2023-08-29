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Минюст Молдавии создал комиссию для ликвидации партии «Шор»

Глава Минюста Молдавии Вероника Михайлов-Морару подписала приказ о создании комиссии для ликвидации оппозиционной партии «Шор».

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Согласно документу, в комиссию войдут семь человек и за свою работу они получат по 16 тыс. леев. Так, например, в комиссии числится замглавы юридического управления ЦИК Руслан Настас, главный сотрудник юридического управления Министерства внутренних дел Татьяна Янчу и зампред совета союза уполномоченных администраторов Ион Попа.

19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда.

Недавно в Молдавии прошли обыски в офисе оппозиционной партии «Возрождение».

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