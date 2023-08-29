Греческий политик обвинил мигрантов в поджоге лесов

Депутат партии "Греческое решение" Эврос Парис Пападакис обвинил нелегальных мигрантов в масштабных лесных пожарах, которые бушуют в республике. Об этом сообщила газета Politico.

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"Мы находимся в состоянии войны", - отметил Пападакис.

По его словам, действия мигрантов были скоординированы, они якобы устроили пожары как минимум в десяти местах.

Как отмечает испанская El Pais, политик призвал местных жителей организовывать патрули и ловить нелегальных мигрантов "так же, как в марте 2020 года". Тогда сотни добровольцев помогали полиции и пограничникам справиться с миграционным кризисом, в том числе патрулируя реку Эврос на частных лодках.

Такое же мнение о причинах возгораний высказал и глава "Греческого решения" Кириакос Велопулос. Ранее он также заявил, что масштабные пожары были нужны заинтересованным группам для того, чтобы расчистить место для установки ветряных генераторов.