Сильные дожди привели к наводнению на западе Австрии
Австрийские федеральные земли Тироль и Зальцбург столкнулись с наводнениями из-за мощных дождей, которые прошли в регионе в понедельник, 28 августа. Об этом сообщает издание Kurier.
Сильнее всего от наводнений пострадали долины Эцталь, Штубайталь, Виппталь и Циллерталь. Местами вода затопила дороги, заблокировав движение. В частности, из-за непогоды был закрыт перевал Люг.
Утром вторника, 29 августа, вода стала постепенно отступать, а погодные условия улучшились. При этом в федеральной земле Верхняя Австрия к северо-востоку от Зальцбурга, наоборот, готовятся к новой волне потопа.
О погибших и пострадавших в наводнении не сообщается. Канцлер Австрии Карл Нехаммер в социальных сетях заявил, что правительство выделит средства из фонда стихийных бедствий на быстрое восстановление пострадавших регионов страны. Сумма ущерба, причиненного водой, пока неизвестна.