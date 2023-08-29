Сильные дожди привели к наводнению на западе Австрии

Австрийские федеральные земли Тироль и Зальцбург столкнулись с наводнениями из-за мощных дождей, которые прошли в регионе в понедельник, 28 августа. Об этом сообщает издание Kurier.

Сильнее всего от наводнений пострадали долины Эцталь, Штубайталь, Виппталь и Циллерталь. Местами вода затопила дороги, заблокировав движение. В частности, из-за непогоды был закрыт перевал Люг.

Утром вторника, 29 августа, вода стала постепенно отступать, а погодные условия улучшились. При этом в федеральной земле Верхняя Австрия к северо-востоку от Зальцбурга, наоборот, готовятся к новой волне потопа.