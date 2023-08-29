Слова Папы Римского о России вызвали возмущение в Киеве

Украинские политики раскритиковали высказывание Папы Римского Франциска о величии России, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Hill.

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Накануне, выступая на Всероссийской встрече католической молодежи, понтифик призвал ее участников не забывать о своем наследии. Он назвал их "наследниками великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи".

Папа Римский добавил, что Россия особенно знаменита своей культурой и славится человечностью.

Его высказывания возмутили официальных лиц Киева. Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал речь понтифика пропагандой империализма.