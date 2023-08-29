Госдеп США призвал Россию к соблюдению Венской конвенции при допросах двух американских дипломатов по делу россиянина Роберта Шонова, которого задержали за сбор данных о ходе спецоперации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу органа исполнительной власти.

Госдеп считает обвинения в адрес Шонова беспочвенными. Согласно их заявлению, мужчина якобы работал в компании, которая предоставляла услуги посольству США в Москве в соответствии с российскими законами и правилами.

Напомним, что Шонов — экс-сотрудник американского генконсульства во Владивостоке. О его задержании стало известно в понедельник, 28 августа. Ему предъявили обвинение по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Следователи планируют допросить американских дипломатов, от которых он получал информацию.