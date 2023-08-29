Байден забыл имя своего министра

Президент США Джо Байден во время выступления перед Адвокатским комитетом в понедельник, 28 августа, забыл имя и фамилию министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса. Он обратился к нему по названию занимаемой должности. Трансляцию выступления приводит телеканал C-Span.

Министр внутренней безопасности! Парень, который устроился на эту работу! Спасибо, что согласился на эту работу, приятель, — сказал Байден.

Ранее Байден заснул на встрече с выжившими при пожарах жителями острова Мауи на Гавайях. На опубликованном в Сети видео видно, что глава Белого дома вздремнул во время речи одного из выступавших. Затем Байден проснулся и стал смотреть на сцену.