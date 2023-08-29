На Шольца подали в суд

Экс-депутат бундестага и Европейского парламента Фабио де Маси подал заявление в прокуратуру на канцлера Германии Олафа Шольца по обвинению в даче ложных показаний. Об этом сообщает портал RND.

Заявление было направлено в прокуратуру Гамбурга, где проходит расследование по делу Cum-ex против банка Warburg, который обвиняют в налоговых махинациях. Канцлер ФРГ участвует в даче показаний, так как на момент расследуемых событий являлся мэром Гамбурга, а также, предположительно, проводил встречи с функционерами банка.

Как отметил де Маси, ответы Шольца по проходящему делу кажутся нелогичными. Также он назвал недопустимой ситуацию, когда канцлер «обманывает следственный комитет».

18 августа канцлер ФРГ выступил перед следственным комитетом в Гамбурге, где ответил на 30 вопросов. Он отрицает свои связи с банком Warburg, а факты его встреч с банкирами противоречат информации, которую он давал ранее.

Ранее Шольца заподозрили в мошенничестве на предмет возможных встреч и оказания помощи председателю наблюдательного совета банка Warburg Кристиану Олеариусу. Политик подтвердил факт встречи, ссылаясь на свой календарь, но заявил, что не помнит ее содержания.