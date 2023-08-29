Китай сделал представление Японии из-за давления на посольство

КНР сделала Японии представление из-за препятствий работе китайскому посольству в Токио после реакции на сброс в океан воды с АЭС "Фукусима". Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай отреагировал на так называемую обеспокоенность Японии, заявил о своей официальной позиции и сделал официальное представление по поводу давления на китайское посольство и консульства в Японии", - отметил официальный представитель МИД КНР.

24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда стран, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью приостановило импорт морепродуктов из Японии.