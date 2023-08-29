США столкнулись с трудностями при выработке гарантий безопасности Украине

Администрация президента США Джо Байдена может дать расплывчатые и недостаточно убедительные гарантии безопасности Украине, поскольку не обладает возможностями обеспечить их выполнение в перспективе нескольких лет. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, в ближайшие несколько недель состоится второй раунд переговоров между Вашингтоном и Киевом по выработке гарантий безопасности, подготовить которые договорились страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе. Однако, как указывает газета со ссылкой на источники, в Белом доме нет четкого понимания, какие именно гарантии может дать Вашингтон с учетом того, что следующая администрация способна отменить практически все обязательства предыдущей.

Согласно американскому законодательству, международные договоры, носящие обязывающий характер, должны быть одобрены большинством в две третьих голосов Сената. Отменить их тогда может тоже только Сенат таким же большинством. Президент без одобрения Сената может заключать различные международные соглашения, однако их может отменить единоличное решение следующего президента. Европейские страны, указывает The Wall Street Journal, опасаются, что именно таким образом поступит Дональд Трамп, если вернется в Белый дом.

Администрация США в результате рассматривает возможность принять с Украиной меморандум о взаимопонимании, который не требует одобрения Сената. Такой документ, не включающий в себя обязательств по поставкам конкретных видов оружия и их срокам, будет иметь слабое влияние на Россию и не удержит ее от продолжения спецоперации, предполагает газета.