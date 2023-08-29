Во Франции возмутились решением Евросоюза по Украине

Французы шокированы решением ЕС по Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разграбляет армию и потворствует эскалации конфликта, отправляя Украине снаряды.
"Урсула решила отправить снаряды на 1,1 миллиарда евро Зеленскому. Кто на это дал согласие? Нет разграблению нашей армии и поддержке войны!" — написал политик в соцсети X.
Ранее западные СМИ сообщили, что Евросоюз планирует поставить Украине снаряды на сумму 1,1 миллиард евро.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что на саммите 13 сентября будут обсуждать вопросы украинского конфликта и климатического кризиса. Эта информация весьма разозлила пользователей соцсети X. Они тут же придумали фон дер Ляйен массу неприятных прозвищ.