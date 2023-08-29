Во Франции возмутились решением Евросоюза по Украине

"Урсула решила отправить снаряды на 1,1 миллиарда евро Зеленскому. Кто на это дал согласие? Нет разграблению нашей армии и поддержке войны!" — написал политик в соцсети X.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что на саммите 13 сентября будут обсуждать вопросы украинского конфликта и климатического кризиса. Эта информация весьма разозлила пользователей соцсети X. Они тут же придумали фон дер Ляйен массу неприятных прозвищ.