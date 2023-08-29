В Венгрии рассказали о давлении на страны ЕС ради отказа от российского газа

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о давлении Европейского союза на семь государств Юго-Восточной Европы с тем, чтобы они отказались от закупок российского газа, и об отказе ЕС при этом помогать в диверсификации импорта энергоносителей. Об этом министр заявил в интервью турецкому телеканалу TRT World.

По словам Сийярто, Евросоюз давит на эти страны, добиваясь от них отказа от импорта российского газа. При этом ЕС категорически отказывается предоставить помощь в создании инфраструктуры для новых газовых маршрутов.

В Брюсселе считают негативным зависимость от газа и требуют перехода на "зеленую энергетику". По мнению же Сийярто, переход на альтернативные источники энергии может занять от 10 до 20 лет.