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Сийярто:  ЕС отказал странам Юго-Восточной Европы в помощи с газом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о давлении Европейского союза на семь государств Юго-Восточной Европы с тем, чтобы они отказались от закупок российского газа, и об отказе ЕС при этом помогать в диверсификации импорта энергоносителей. Об этом министр заявил в интервью турецкому телеканалу TRT World.

В Венгрии рассказали о давлении на страны ЕС ради отказа от российского газа
© globallookpress.com

Европа нашла альтернативу российскому газу

По словам Сийярто, Евросоюз давит на эти страны, добиваясь от них отказа от импорта российского газа. При этом ЕС категорически отказывается предоставить помощь в создании инфраструктуры для новых газовых маршрутов.

В Брюсселе считают негативным зависимость от газа и требуют перехода на "зеленую энергетику". По мнению же Сийярто, переход на альтернативные источники энергии может занять от 10 до 20 лет.

В связи с такой деструктивной позицией Евросоюза, сказал министр, Болгария, Венгрия, Греция, Румыния, Сербия, Словакия и Турция провели ряд переговоров, посвященных расширению инфраструктуры в регионе для того, чтобы стала возможна доставка больших объемов газа из Турции, Азербайджана и Катара через Юго-Восточную Европу в центральную часть континента. Ранее сообщалось, что газ в Европе снова подорожал более чем на 10%.

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