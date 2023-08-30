В Японии заявили о неспособности армии защитить страну на фоне китайской угрозы

Силы самообороны Японии не могут адекватно защитить страну и нуждаются в дополнительных ресурсах для перехвата атак и нанесения контрударов на фоне растущей китайской угрозы. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Есихидэ Есида, передает South China Morning Post.

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«Мы не можем поддерживать безопасность Японии с нашими нынешними возможностями. Именно поэтому было принято решение увеличить расходы на оборону до двух процентов валового внутреннего продукта и фундаментально укрепить наши возможности в соответствии с тремя ключевыми документами оборонной политики», — указал генерал.

Есида заявил, что хочет, чтобы общественность осознала ситуацию с безопасностью, с которой сталкивается страна. Он обратил внимание, что Япония находится «на передовой линии» борьбы в Индо-Тихоокеанском регионе за предотвращение односторонних изменений статус-кво посредством применения силы.

«Интерес к нашей обороне растет, поскольку общественность воочию видит провокации Северной Кореи и Китая. Опросы общественного мнения показывают, что многие люди поддерживают увеличение расходов на оборону, а также приобретение Японией возможностей для нанесения контрударов», — подчеркнул военный, добавив, что Японии необходимо развивать расширенный потенциал сдерживания, «в том числе посредством стратегий с использованием ядерного оружия США».

Ранее посольстве Китая предостерегло Японию от взаимодействия с Североатлантическим альянсом, который, по мнению Пекина, своими заявлениями и своим поведением способствует возникновению конфронтации в регионе.