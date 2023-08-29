В Польше забили тревогу из-за очередной «русской диверсии»

Власти при случае обязательно обвинят Россию во вспыхнувшей в Польше эпидемии легионеллеза. К такому выводу пришли читатели издания Gazeta под публикацией о том, что инфекцию обнаружили у пациентки одного из домов социальной помощи в Малопольском воеводстве. Об этом пишет РИА Новости.

Легионеллез — редкое заболевание, вызванное бактерией Legionella pneumophila. Ее палочки размножаются во внутренних водных системах, чему способствует высокая температура. Бактерия становится опасной только при попадании в организм через дыхательные пути.

Читатели Gazeta предположили, что власти Польши обвинят Россию во вспыхнувшей по стране эпидемии легионеллеза.

«Опять русская диверсия? Сколько можно?» — указал cromka.

Другие читатели предположили, что правящая партия в преддверии выборов может использовать вспышку заболевания для удержания власти, то есть перенести день голосования.

«У профессионалов из PiS все под контролем: бактерия атакует только оппозицию», — пошутил majastani.

Jura1234 также в шуточной манере заявил о необходимость надевать маски в душе и задался вопросом, кто же будет это все контролировать.