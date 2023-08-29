По его словам, военные действия могут продлиться очень долго.

«Я не верю, что взаимопонимания можно будет достичь, пока Зеленский остается у власти», — уточнил автор.

Обозреватель уверен, что многие политики в Европе уверены: в Киеве в скором времени будут изменения. По их мнению, Зеленский будет отстранен от должности.