$94.71+0.31102.26-0.21

В Италии заявили о необходимости «устранить» Зеленского

Мир недостижим, пока президент Владимир Зеленский руководит Украиной, заявил обозреватель итальянской газеты Fatto Quotidiano Анджело д'Орси.

В Италии заявили о необходимости «устранить» Зеленского
© globallookpress.com

По его словам, военные действия могут продлиться очень долго.

«Я не верю, что взаимопонимания можно будет достичь, пока Зеленский остается у власти», — уточнил автор.

По его мнению, Киев попытается «устранить» Зеленского.

Обозреватель уверен, что многие политики в Европе уверены: в Киеве в скором времени будут изменения. По их мнению, Зеленский будет отстранен от должности.

«От "героического борца" останутся одни воспоминания», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток в рамках борьбы с коррупцией.

2
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости