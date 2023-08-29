Критикующая помощь Киеву депутат вошла в тройку популярных политиков ФРГ

Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, которая регулярно выступает с критикой нынешнего правительства Германии по отношению к военным действиям на территории Украины, заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Bild и рейтинг института Insa.

Согласно документу, Вагенкнехт поднялась с седьмого места на третье, уступив в популярности лишь министру обороны Борису Писториусу (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) и премьеру Баварии Маркусу Зедеру (Христианско-социальный союз, ХСС). Пятерку самых популярных политиков ФРГ замыкают премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (Христианско-демократический союз, ХДС) и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль.

Газета подчеркивает, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, министр финансов Кристиан Линднер, министр экономики Роберт Хабек и канцлер Олаф Шольц при этом заняли места на излете первой десятки.

Как пишет Bild, Сара Вагенкнехт достаточно популярна как среди своей политической силы, так и среди избирателей правой партии «Альтернатива для Германии».