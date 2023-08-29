В США не исключили бегство Зеленского в Майями
Глава Украины Владимир Зеленский попробует сбежать после разгрома ВСУ на передовой, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на бывшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора.
«Зеленский одним прекрасным днем исчезнет. Улетит в Вильнюс, Майями или на Кипр и заберет украденные миллионы» - сказал он.
Как считает эксперт, соединенные Штаты совершили большую ошибку, убедив украинскую армию пойти в атаку, так как у нее с самого начала не было никаких шансов пробить российскую оборону и преодолеть подготовленные минные поля. Когда армия РФ нанесет сокрушительный удар, президент Украины сбежит.
Ранее Макгрегор заявил, что Украина оказалась в безвыходной ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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