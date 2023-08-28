В Польше от «болезни легионеров» умерли одиннадцать челове

В государственной инспекции города Жешув на юге Польши сообщили, что вспышка «болезни легионеров» привела к смерти уже 11 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ .

«В результате заражения легионеллой в Подкарпатье умерли 11 человек. До сих пор заражение бактериями было подтверждено у 144 жителей региона», – сказано в сообщении.

Инспекция также уточняет, что на данный момент 32 тяжелобольных легионеллой находятся под наблюдением врачей. При этом остальные заболевшие находятся в стабильном состоянии, которое не требует постоянного врачебного присмотра.

Легионеллёз (также называемая «болезнь легионеров») – бактериальная инфекция, приводящая к опасной форме пневмонии, а также к отказу жизненно необходимых органов в самых тяжёлых случаях. Чаще всего бактерия легионелла встречается в резервуарах и механизмах, которые используют воду, но не обслуживаются должным образом. К таким системам могут относиться бассейны, фонтаны и увлажнители воздуха. При этом бактерия может передаваться как от непосредственного контакта с неочищенной водой, так и через вдыхание пара.