В Турции опровергли "холод" в отношениях с РФ после визита Зеленского

Анкара не испытывает «холода» в отношениях с Москвой после визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию . Об этом в интервью NTV заявил главный советник турецкого главы Акиф Чагатай Кылыч.

«Выражу несогласие с утверждением о "холоде" в отношениях Анкарой и Москвой после визита в Турцию Зеленского. Турция смогла получить доверие обеих сторон с самого начала конфликта», — сказал он.

Ранее Кылыч сообщил, что Анкара сомневается в возможности сохранения зерновой сделки без России и не рассматривает альтернатив ей. По его словам, все усилия Турции направлены на то, чтобы сохранить нынешнюю модель инициативы.