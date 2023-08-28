В Ливане выдали ордер на арест двух граждан России
Суд Ливана выдал ордера на арест двух граждан России, которых обвиняют в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Naharnet.
Уточняется, что ордер выписал Следственный судья военного трибунала Ливана Фади Савван. Он провёл допрос задержанных россиян, после чего вынес обвинение в «преступлениях, связанных с предоставлением израильскому врагу сведений, которые ставят под угрозу безопасность Ливана». При этом максимальное наказание для ливанских или арабских граждан за шпионаж в пользу Израиля – смертная казнь.
Ранее власти Швеции обвинили задержанного гражданина страны в шпионаже в пользу России.
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