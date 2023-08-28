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В Ливане выдали ордер на арест двух граждан России

Суд Ливана выдал ордера на арест двух граждан России, которых обвиняют в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Naharnet.

В Ливане выдали ордер на арест двух граждан России
© globallookpress.com

Уточняется, что ордер выписал Следственный судья военного трибунала Ливана Фади Савван. Он провёл допрос задержанных россиян, после чего вынес обвинение в «преступлениях, связанных с предоставлением израильскому врагу сведений, которые ставят под угрозу безопасность Ливана». При этом максимальное наказание для ливанских или арабских граждан за шпионаж в пользу Израиля – смертная казнь.

Ранее власти Швеции обвинили задержанного гражданина страны в шпионаже в пользу России.

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