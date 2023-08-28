В Ливане выдали ордер на арест двух граждан России

Суд Ливана выдал ордера на арест двух граждан России , которых обвиняют в шпионаже в пользу Израиля . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Naharnet.

Уточняется, что ордер выписал Следственный судья военного трибунала Ливана Фади Савван. Он провёл допрос задержанных россиян, после чего вынес обвинение в «преступлениях, связанных с предоставлением израильскому врагу сведений, которые ставят под угрозу безопасность Ливана». При этом максимальное наказание для ливанских или арабских граждан за шпионаж в пользу Израиля – смертная казнь.