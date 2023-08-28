В Белоруссии задержали польского агента

В Белоруссии задержали завербованного Польшей белоруса. Об этом сообщили журналисты, уточнив, что мужчина поставлял в Польшу информацию военной и оборонной тематик.

«Сотрудники комитета госбезопасности Белоруссии заставили провалиться спецслужбы Польши и установили, как Варшава вербует белорусов и какую роль играют посольство и консульства», — сообщил государственный телеканал ОНТ. Уточняется, что расследование длилось несколько месяцев.

Ранее глава Брестского облисполкома Юрий Шулейко заявлял, что на границе Белоруссии и Польши сложилась жестко натянутая ситуация. По его словам, поляки «показывают зубы и бряцают оружием». При этом в Латвии, Литве и Польше сообщали, что планируют усилить собственные границы с Белоруссией из-за присутствия ЧВК «Вагнер».