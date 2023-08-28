Трамп обжалует перенос судебного разбирательства по штурму Капитолия

"Ненормальный [спецпрокурор США] Джек Смит и его бандитская команда, которые были замечены идущими в Белый дом перед выдвижением обвинений против 45-го президента, решили [рассмотреть дело] в разгар кампании политического оппонента Джо Байдена. Вмешательство в выборы! - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. - Сегодня пристрастная, ненавидящая Трампа судья дала мне только двухмесячное продление, как и хотело наше коррумпированное правительство. Я буду обжаловать!"