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В Польше от легионеллёза умерли одиннадцать человек

Число заболевших, по последним данным, увеличилось до 144.

В Польше от «болезни легионеров» умерли одиннадцать человек
© globallookpress.com

С таким заявлением выступили представители государственной санитарной инспекции Жешува.

В Польше спецслужбы расследуют вспышку «болезни легионеров»

Источник заражения пока неясен. Власти допускают, что инфекция распространяется через систему водоснабжения. Вспышка легионеллёза, также известного как «болезнь легионеров», зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. В субботу там началась масштабная дезинфекция системы водоснабжения.

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