В Польше от «болезни легионеров» умерли одиннадцать человек

В Польше от легионеллёза умерли одиннадцать человек
Число заболевших, по последним данным, увеличилось до 144.
С таким заявлением выступили представители государственной санитарной инспекции Жешува.
Источник заражения пока неясен. Власти допускают, что инфекция распространяется через систему водоснабжения. Вспышка легионеллёза, также известного как «болезнь легионеров», зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. В субботу там началась масштабная дезинфекция системы водоснабжения.