В Польше от «болезни легионеров» умерли одиннадцать человек

Источник заражения пока неясен. Власти допускают, что инфекция распространяется через систему водоснабжения. Вспышка легионеллёза, также известного как «болезнь легионеров», зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. В субботу там началась масштабная дезинфекция системы водоснабжения.