МИД Израиля предостерег своих граждан от поездок на Украину

Власти Израиля рекомендуют своим гражданам избегать поездок на Украину из-за продолжающихся в этой стране боевых действий. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении израильского МИД. Особенно это касается паломников-хасидов, которые могут пожелать посетить свои святыни на украинской территории по случаю еврейского Нового года, отмечаемого в сентябре.

"В связи с продолжением войны на Украине Министерство иностранных дел продолжает призывать граждан Израиля полностью воздерживаться от посещения территории этого государства. Граждане Израиля, находящиеся в Украине, должны немедленно покинуть ее территорию. Положение в сфере безопасности в Украине представляет собой реальную постоянную угрозу, включая опасность бомбардировок с воздуха или ракетных обстрелов", - говорится в заявлении министерства.

Как отмечает газета Yedioth Ahronoth, в израильском МИД отдельно обращают внимание сограждан на нежелательность поездок "в город Умань и его окрестности".