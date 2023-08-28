В Турции высказались об альтернативе зерновой сделке
Турция сомневается в возможности сохранения зерновой сделки без России и не рассматривает альтернатив ей. Об этом заявил главный советник президента страны, посол Акиф Чагатай Кылыч, передает «РИА Новости».
Он напомнил, что РФ вышла из зерновой сделки, но может вернуться в нее, если выполнят ее условия, которые ранее игнорировали. Также ничего против продолжения переговоров на этот счет не высказали на Украине, отметил Кылыч. В связи с этим, по его словам, в Стамбуле до сих пор находятся официальные представители ООН и Киева, которые продолжают работу над этим вопросом.
При этом советник подчеркнул, что приоритетом Анкары остается сохранение нынешней модели зерновой сделки, поэтому никаких альтернатив она не рассматривает.
«У нас есть сомнения в том, что соглашение здесь может сохраниться без России. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы нынешний зерновой коридор снова активно работал», — заключил он.
Напомним, что зерновая сделка была заключена в июле 2022 года. Она предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южный и Черноморск. Со своей стороны Россия выставила пять условий, в том числе касающихся снятия санкций с зерна РФ и возобновления поставок запчастей для сельхозтехники. Ни одно из них, согласно заявлениям Москвы, за все время сделки выполнено не было. С 18 июля Россия вышла из нее.