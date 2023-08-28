Премьер Эстонии отказалась уходить в отставку после скандала

"В первую очередь хочу сказать, что мне очень жаль, что такая ситуация вообще возникла. Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это задело, но я отвечаю за те моральные оценки, которые давала. Я по-прежнему считаю, что действовать в России или поддерживать отношения с Россией в ситуации, когда идет полномасштабный конфликт, неправильно с моральной точки зрения. Это нужно прекратить, и я призываю все эстонские предприятия сделать это", - приводит портал слова Каллас. "Я продолжу работу в качестве премьер-министра. Конечно, оппозиция может выдвинуть вотум недоверия, если они соберут для этого голоса", - сообщила она.