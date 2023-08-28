Подоляк: страны-партнеры дали добро Киеву на удары по Крыму

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму», — заявил Подоляк.

Он добавил, что на сегодняшний день достигнут абсолютный консенсус, тождественный количеству стран, которые поддерживают Украину, что Киев может уничтожать все российское на «оккупированной территории». Также он отметил, что количество «неустановленных беспилотников», которые бьют по российской территории, увеличится.