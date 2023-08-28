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На Украине опровергли слухи о новой волне мобилизации

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в его стране не планируют объявить новую мобилизацию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

На Украине опровергли слухи о новой волне мобилизации
© globallookpress.com

По его словам, на Украине не выполнен ранее утвержденный план мобилизации, поэтому нет необходимости обновлять призыв. Резников также добавил, что в рядах ВСУ «ещё имеется ресурс с точки зрения правового плана».

«У нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности», – подытожил он.

Это заявление Резникова прозвучало на фоне того, что ранее депутат Верховной рады не исключил, что на Украине могут объявить всеобщую мобилизацию.

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