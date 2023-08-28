На Украине опровергли слухи о новой волне мобилизации

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в его стране не планируют объявить новую мобилизацию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По его словам, на Украине не выполнен ранее утвержденный план мобилизации, поэтому нет необходимости обновлять призыв. Резников также добавил, что в рядах ВСУ «ещё имеется ресурс с точки зрения правового плана».

«У нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности», – подытожил он.