Сенатор США Грэм призвал союзников Украины помочь стране с выборами

Сенатор США Линдси Грэм призвал союзников Украины помочь стране с проведением выборов во время боевых действий.

Он приветствовал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что проведение выборов в 2024 году возможно.

«Я призываю всех союзников Украины помочь с оказанием финансового и технического содействия в поддержку этого начинания», — приводит РИА Новости слова Грэма в соцсети X.