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Сенатор США Грэм призвал союзников Украины помочь стране с выборами

Сенатор США Линдси Грэм призвал союзников Украины помочь стране с проведением выборов во время боевых действий.

Сенатор США Грэм призвал союзников Украины помочь стране с выборами
© globallookpress.com

Он приветствовал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что проведение выборов в 2024 году возможно.

«Я призываю всех союзников Украины помочь с оказанием финансового и технического содействия в поддержку этого начинания», — приводит РИА Новости слова Грэма в соцсети X.

Ранее Зеленский допустил проведение выборов в стране во время действия военного положения.