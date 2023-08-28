Белый дом: Байден посетит столицу Вьетнама Ханой 10 сентября
Американский лидер Джо Байден 10 сентября посетит Ханой, где проведёт переговоры с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Байден посетит Ханой, Вьетнам, 10 сентября 2023 года. В Ханое президент Байден встретится с Нгуен Фу Чонгом и другими ключевыми лидерами, чтобы обсудить пути дальнейшего углубления американо-вьетнамского сотрудничества», — сообщила она.
9 августа Байден заявил о своём намерении вскоре посетить Вьетнам, поскольку вьетнамские власти хотят улучшить отношения с Вашингтоном.