Белый дом: Байден посетит столицу Вьетнама Ханой 10 сентября

«Байден посетит Ханой, Вьетнам, 10 сентября 2023 года. В Ханое президент Байден встретится с Нгуен Фу Чонгом и другими ключевыми лидерами, чтобы обсудить пути дальнейшего углубления американо-вьетнамского сотрудничества», — сообщила она.