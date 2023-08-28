Претендент на пост президента США заявил о готовности идти на уступки РФ

Претендент на пост президента США от Республиканской партии, миллионер индийского происхождения Вивек Рамасвами заявил, что готов идти на уступки в обмен на выход России из военного союза с Китаем. Об этом он написал в своей статье для The American Conserative.

По словам Рамасвами, в случае победы на выборах, в 2025 году он поедет в Москву, чтобы добиться мира на Украине.

«Хорошая сделка требует, чтобы все стороны что-то из нее получили. С этой целью я признаю российский контроль над оккупированными территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход РФ из военного союза с Китаем», — написал он.