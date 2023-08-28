Глава МИД Чехии назвал Китай системным врагом
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Китай превращается в системного врага, передает «Газета.ru». По словам главы внешнеполитического ведомства, Прага работает над ревизией отношений с Пекином из-за его сотрудничества с Россией и позиции относительно Тайваня.
Растущая агрессивность и самоуверенность Пекина представляют для нас угрозу и приносят риски. Речь идет непосредственно о союзе с Россией, а в будущем это может быть и попытка объединения с Тайванем силовым путем, — сказал глава чешского МИД.
Липавский выразил опасения, что политика Китая в отношении России и Тайваня в дальнейшем может оказать «разрушительное» экономическое воздействие на Европу.