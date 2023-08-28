В США стоматолог оскорбила посетителя McDonald's и лишилась работы

«Не так давно мой дед иммигрировал в Америку из Армении и столкнулся с расизмом и закрытыми дверями. Он и другие члены моей семьи с тех пор очень много работали, чтобы стать полезными обществу, прокладывая путь к успеху для меня и многих поколений моей семьи. Многообразие — наша сила», — пояснил он свое решение.