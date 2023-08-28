El Pais: Украина может провести выборы для остановки падения рейтинга Зеленского

Киев рассматривает возможность проведения выборов в 2024 году, чтобы остановить падение популярности президента Украины Владимира Зеленского и получить народный мандат в преддверии возможных переговоров с РФ. Об этом сообщает El Pais.

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В издании указали, что срок полномочий действующей Верховной рады истекает в октябре 2023 года, а Зеленского — в марте 2024 года. Однако в настоящее время сторонники президента Украины рассматривают возможность проведения обоих выборов весной 2024 года.