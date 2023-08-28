Суд отказался отложить процесс над Трампом до 2026 года
Вашингтонский суд отказался отложить процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом до 2026 года. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, соответствующее прощение в суд направила защита Трампа. Однако судья Таня Чуткан отказала отложить процесс, заявив, что «столько времени они не получат».
Также она назвала «неприемлемым» запрос прокуратуры о начале процесса 2 января. Чуткан отметила, что знает о еще трех уголовных делах против Трампа, но не станет руководствоваться «личными и профессиональными обязательствами» экс-президента при определении графика своего процесса.
Напомним, что экс-президента обвиняют по 38 пунктам. В частности, ему вменяют вмешательство в президентские выборы, «умышленное удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне» и «заговор с целью препятствования правосудию».