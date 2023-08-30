CBS: Трамп может не явиться в суд Джорджии для предъявления обвинений

Экс-президент США Дональд Трамп может не явиться в суд штата Джорджия 6 сентября, где ему будут формально предъявлены обвинения. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. По информации канала, экс-президент США рассматривает возможность отказаться от личной явки в суд для предъявления ему обвинений во вмешательстве в выборы в 2020 году.

© Fulton County Sheriff's Office/Reuters

По ним Трампу может грозить до 20 лет тюремного заключения. Как поясняется CBS, правила суда округа Фултон позволяют обвиняемым присутствовать на предъявлении обвинений в виртуальном формате или не приходить вовсе. В этом случае он может заявить о непризнании себя виновным через адвоката в письменной форме. Отмечается, что, если Трамп примет решение не приходить в суд 6 сентября, это станет единственным подобным случаем из всех четырех уголовных дел, которые были возбуждены против него в 2023 году. До этого Трамп заявил в интервью американскому радиоведущему Гленну Беку, что не боится оказаться за решеткой, поскольку считает уголовные дела против себя "мошенническими".