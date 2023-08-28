Раскрыта реакция Моди на решение Путина не ехать на саммит G20 в Нью-Дели

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отнесся с пониманием к тому, что президент России Владимир Путин не сможет принять участие в саммите G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис индийского премьер-министра.

«Путин проинформировал, что не сможет принять участие в саммите G20 в Нью-Дели, добавив, что Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров», — говорится там.

В офисе Моди отметили, что премьер-министр отнесся к этому с пониманием и поблагодарил президента РФ за поддержку инициатив Индии в рамках ее председательства в объединении.

По итогам телефонного разговора оба лидера договорились оставаться в контакте.